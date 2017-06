Berlin: St. Nikolai-Kirche |

Spandau. Südafrikanische Marimba-Klänge sind am 25. Juni in der St. Nikolai-Kirche zu hören. Es spielt die Band des Diakoniezentrums „iThemba LaBantu“ aus Kapstadt. Das Konzert mit den jungen Musikern beginnt um 10 Uhr nach einem Gottesdienst. Das Marimbaphon ist ein hölzernes Schlagstabspiel. Es geht auf afrikanische Vorläufer zurück und wurde als Musikinstrument in Guatemala entwickelt. Die Kirche ist auf dem Reformationsplatz in der Altstadt Spandau zu finden. uk