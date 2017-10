Schattenbilderin Acryl

Berlin: Jugendbibliothek Spandau |

Spandau. „Wunderbare Schattenbilder“ heißt eine neue Ausstellung in der Jugendbibliothek Spandau, Carl-Schurz-Straße 13. Zu sehen sind Bilder und Zeichnungen von Kindern des gemeinnützigen Vereins „Harmonie.“ Die Künstler sind zwischen zehn und 14 Jahre alt und treffen sich regelmäßig zum Malkreis. Dort gestalten sie Bilder mit verschiedenen Materialien und Techniken. Meist in Acryl oder Gouache gemalt, dienen Scherenschnitte als Vorbilder. So sind Kompositionen aus schlichten Schattenmotiven aus der Märchenwelt entstanden, vereint mit einem auffällig farbigen Hintergrund. Die Ausstellung eröffnet am Donnerstag, 9. November, um 17 Uhr. Die Bilder bleiben bis zum 7. Dezember hängen und können zu den Öffnungszeiten der Jugendbibliothek angeschaut werden. Der Eintritt ist frei. uk