Sebastian Coors im Kulturhaus

Berlin: Kulturhaus Spandau |

Spandau. Am Sonntag, 1. Oktober, 17 Uhr, gastiert Sebastian Coors im Kultur Haus Spandau, Mauerstraße 6. Salonmusikcomedy, so nennt Sebastian Coors seinen charmanten Mix aus eigenen Liedern im Stil der Zwanziger mit witzigen Themen von heute. Der Musiker singt über durchgeknallte Facebookmütter, kulturfanatische Freundinnen und absurde Smartphone-Sucht. Immer balancierend zwischen bissigen Beobachtungen und mitreißenden Melodien. Norbert Lauter, der Mann am Klavier, hofft indessen auf seine große Chance. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Weitere Informationen gibt es unter 333 40 22. gw