Workshop in Musikakademie

Spandau. Die Al-Farabi Musikakademie in der Musikschule Spandau lädt am 8. Juni zum Pfingst-Workshop. 20 Kinder und Jugendliche mit und ohne Fluchtgeschichte musizieren zusammen. Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von zwölf bis 20 Jahre und ist kostenfrei. Mit Hilfe des Bezirksamts soll dieses Angebot fest in Spandau verankert werden. Der Workshop beginnt um 14 Uhr in der Musikschule an der Moritzstraße 17 und dauert etwa zwei Stunden. Mit dabei sind der international erfolgreiche Dirigent Felix Krieger und der palästinensisch-israelische Pianist Saleem Ashkar. Die beiden Musiker sind die künstlerischen Leiter der Al-Farabi Musikakademie. uk