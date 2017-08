Berlin: Marktplatz Altstadt Spandau |

Spandau. Die vom Evangelischen Kirchenkreis Spandau unterstützte Mahnwache für Toleranz und ein friedliches Miteinander findet wieder am Sonnabend, 2. September, in der Zeit von 11 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz der Altstadt statt. Sie will Gewalt ächten und Flüchtlinge willkommen heißen. Bereits um 10 Uhr gibt es dazu eine Andacht in der Nikolaikirche. CS