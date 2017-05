Olaf Scholz im Religions-Dialog

Spandau.

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) spricht am Donnerstag, 1. Juni, um 18 Uhr im Rahmen der Reihe „Dialog der Religionen“ in der Petrus-Kirche, Grunewaldstraße 7. Weitere Gäste des Abends sind Pfarrerin Constanze Kraft vom Evangelischen Kirchenkreis Spandau; Michael Haas, Netzwerkkoordinator für die Flüchtlingsarbeit in der katholischen Kirche Berlin, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Berlin, Mohamad Hajjaj, und Mike Delberg, Repräsentant der Jüdischen Gemeinde. Die Moderation übernimmt der Bundestagsabgeordnete Swen Schulz, ein Grußwort spricht Raed Saleh, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Nach einer Runde auf dem Podium hat das Publikum die Möglichkeit, sich an der Diskussion zu beteiligen. Interessierte sind willkommen. Sie melden sich bis zum 26. Mai an unter kreis.spandau@spd.de