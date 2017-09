Gesundes und soziales Spandau

Berlin: Marktplatz Altstadt Spandau |

Spandau. Am 16. September findet von 11 bis 17 Uhr die Informationsveranstaltung "Das soziale, gesunde und internationale Spandau" auf dem Spandauer Marktplatz statt. Wie schon in den vergangenen Jahren präsentieren sich neben Dienststellen des Bezirksamts über 50 weitere Gruppen, Verbände, Organisationen und Firmen rund um die im Titel der Veranstaltung genannten Bereiche. An über 80 Ständen und Aktionsflächen können sich Besucher über Angebote informieren. gw