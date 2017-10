Weihnachten für alle kommt auf 10.000 Pakete: Pack-Aktion in der Bruno-Gehrke-Halle

Spandau. Die Hilfsaktion Weihnachten für alle will in diesem Jahr eine Zielmarke überschreiten: Wenn alles gut geht, hat sie seit ihrer Gründung 2005 insgesamt 10.000 Pakete verteilt.

Weihnachten für alle leitetet mittlerweile traditionell die Vorweihnachtszeit in der Zitadellenstadt ein: Am letzten Sonnabend im November treffen sich viele Helfer und Spender in der Bruno-Gehrke-Halle, Neuendorfer Straße 67, um Weihnachtspakete für Bedürftige zu packen. Wenn sie in diesem Jahr ihre Arbeit getan haben, wird Weihnachten für alle seit seiner Existenz 10.000 Pakete zusammen gestellt haben.Ins Leben gerufen hat die Aktion Jürgen Kessling, nachdem das Bezirksamt nicht in der Lage war, wie sonst üblich bedürftige Spandauer mit einer weihnachtlichen Aufmerksamkeit zu erfreuen. Für den Inhalt der Pakete sorgen mittlerweile eine Reihe von Sponsoren, auch die Bezirksverordneten bewilligten Sondermittel. Unterstützt wird Weihnachten für alle auch von den Wohnsiedlern in Hakenfelde.Die Pakete werden am Sonnabend, 25. November, ab 11 Uhr in der Bruno-Gehrke-Halle gepackt. Wer Weihnachten für alle unterstützen möchte, kann Jürgen Kessling über den Fitnessclub Spandau unter336 57 57 erreichen.