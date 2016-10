37. Juliusturm- Pokalturnier / Die letzten Kämpfe

Am 8.10. und 9.10. finden in der Bruno-Gehrke-Halle die letzten Kämpfe um den Juliusturmpokalturnier statt.

Am Sonnabend geht es um 16.00 Uhr mit 25 Kämpfen los und endet am Sonntag den 9.10. mit 15 Kämpfen ab 11.00 Uhr.

Es werden uns interessante und spannungsvolle Kämpfe durch die Tage führen.

Der Eintritt beträgt ermäßigt 4.- Euro bis 6.- Euro. Für das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt.