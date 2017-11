Termin für die Sportnacht

Berlin: Sporthalle Remscheider Straße |

Spandau. Am Freitag, 24. November, findet die 14. Sportnacht der B.-Traven-Gemeinschaftsschule, Recklinghauser Weg 26, statt. Von 19 bis 23 Uhr gibt es in der Halle an der Remscheider Straße wieder Slackline, Klettern und Basketball. Die Besucher können diese Trendsportarten ausprobieren, außerdem bei verschiedenen Wettbewerben mitmachen. Für eine besondere Atmosphäre sorgen außerdem Musik und Lichtshow. Die Veranstaltung wird von der Schule zusammen mit dem TSV und TSC Spandau sowie dem Alpinclub Berlin organisiert. tf