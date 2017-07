Spandau.

Ein Informationsabend zum Thema „Solarenergie“ findet am Mittwoch, 19.Juli, von 17 bis 18.30 Uhr in der KlimaWerkstatt Spandau, Mönchsstraße 8, statt. Diplomgeophysiker Andreas Hennig zeigt Möglichkeiten auf, wie die Sonnenenergie als Strom und Wärme für den Privathaushalt nutzbar ist. Die Teilnahme ist kostenlos. Für Rückfragen steht die KlimaWerkstatt unter39 79 86 69, sowie per E-Mail info@klimawerkstatt-spandau.de zur Verfügung