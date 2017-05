Naturschutz am Hahneberg

Berlin: Hahneberg |

Staaken. Der Landschaftspflegeverband Spandau sowie das Umwelt- und Naturschutzamt laden am Freitag, 19. Mai, von 11 bis 15 Uhr zu einem „Tag in der Natur“ an der Naturschutzstation Hahneberg, Heerstraße 549, ein. Besucher können die Naturschutzstation kennenlernen und erhalten Informationen zur Artenvielfalt am Hahneberg. Ab 12.50 Uhr starten mehrere rund 45 minütige Exkursionen. Von 13.35 bis 13.50 Uhr gibt es eine Führung durch den Bauerngarten. CS