Tag der offenen Tür am Kleeblatt

Staaken.

Die Schule am Staakener Kleeblatt, Brunsbütteler Damm 431/437, lädt am Sonnabend, 14. Januar, von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Die Integrierte Sekundarschule informiert dabei unter anderem über den an zwei Tagen teilgebundenen Ganztagsschulbetrieb, über mögliche Abschlüsse und Kooperationspartner. Bei Rundgängen und Führungen werden die vier Häuser auf dem Gelände sowie die Fachräume vorgestellt. Weitere Informationen unter www.sekundarschule-staaken.schule-berlin.net