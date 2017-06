Was tun bei Wasserschaden?

Berlin: Stadtteilzentrum Obstallee |

Staaken. Der Gemeinwesenverein Heerstraße Nord lädt am Montag, 26. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung für Mieter ein. Im Kern geht es um das richtige Vorgehen durch Mieter bei Schäden und Mängeln am Mietobjekt. Stefan Pfeiffer, Anwalt für Mietrecht, beantwortet etwa Fragen wie: "Wie gehe ich richtig vor?", Was müssen Hausverwaltungen und Eigentümer tun?" oder "Was tue ich, wenn die Hausverwaltung nicht reagiert?". Die Veranstaltung findet im Stadtteilzentrum an der Obstallee 22d/e statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es bei Tom Liebelt unter 0178/ 580 75 80. asc