Ausflug nach Rathenow

Berlin: Bahnhof Staaken |

Staaken. Noch bis zum 15. Oktober können sich Interessenten melden, die am Ausflug der evangelischen Kirchengemeinde Staaken am 22. Oktober nach Rathenow teilnehmen möchten. Die Reise beginnt um 9 Uhr am Bahnhof Staaken. In Rathenow führt der dortige Pfarrer Andreas Buchholz durch die Stadtkirche St. Marien-Andreas. Nachmittags gehen die Teilnehmer über die rund 350 Meter lange Fußgängerbrücke auf das Gelände der ehemaligen Bundesgartenschau und durch den Optikpark. Festes Schuhwerk ist empfohlen. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldung bei Pfarrer Torben Weinz unter weinz@kirchengemeinde-staaken.de oder unter 366 18 12. CS