Kinderprojekt zu Martin Luther

Berlin: Evangelische Kirchengemeinde Staaken Gartenstadt |

Staaken. Die Evangelische Kirchengemeinde Staaken-Gartenstadt bietet in den Winterferien vom 30. Januar bis 5. Februar ein Musicalprojekt für Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren an. Im Mittelpunkt des Musicals von Jonas Kassigkeit steht der Reformator Martin Luther. Mitmachen kostet fünf Euro, eine regelmäßige tägliche Teilnahme von 9 bis 12 Uhr in den Gemeinderäumen, Beim Pfarrhof 42, ist erforderlich. Aufführungen sind am 3. und 5. Februar jeweils um 11 Uhr in der Kirche geplant. Der Eintritt kostet fünf Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter 32 51 40 92 oder unter 03322 12 77 01. CS