Kirchenfest in Staaken

Berlin: Dorfkirche Alt-Staaken |

Staaken. Die Evangelische Dorfkirche Alt-Staaken feiert zum zweiten Mal mit ihrer Nachbargemeinde Staaken-Gartenstadt ein gemeinsames Kirchenfest. Das beginnt am 10. September um 14 Uhr mit einem Gottesdienst. Danach ist heiteres Beisammensein mit vielen Aktionen angesagt. Weitere Ideen, egal ob Spiel, Lied oder Quiz, sind willkommen. Der Erlös des Tages fließt in die Konfirmandenarbeit in der Region. So wird beispielsweise eine Torte in Form der Dorfkirche gebacken und auf dem Fest versteigert. Ort der Veranstaltung ist die Dorfkirche Alt-Staaken an der Hauptstraße 12. uk