Staaken.

Das Theater Anima gastiert mit "Lotta – Oh, wie schön ist Weihnachten" am Sonntag, 4. Dezember, um 15.30 Uhr in der Dorfkirche Staaken, Hauptstraße 12. Das Theater Anima präsentiert ein winterlich zauberhaftes Puppentheater für die ganze Familie mit Kindern ab drei Jahren, frei nach Astrid Lindgren. Karten kosten für Erwachsene sieben Euro, 6,50 Euro für Kinder. Vorbestellung unter61 40 21 64 oder über www.kindermusiktheater.de