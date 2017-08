Berlin: Arbeitskreis Spandauer Künstler |

Staaken. Der Arbeitskreis Spandauer Künstler feiert sein Sommerfest am Sonntag, 20. August, von 14 bis 19 Uhr im Hofgarten und in den Ateliers des Bunten Hauses, Heerstraße 529. Für den Eintritt von 1,50 Euro gibt es Livemusik von der Gruppe Skiffle Six Pack und Kunst in allen Räumen. Bei einer Tombola können die Besucher Bilder gewinnen. Neben der Kunst gibt es auch kulinarische Angebote. CS