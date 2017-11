Berlin: Arbeitskreis Spandauer Künstler |

Staaken. Der Arbeitskreis Spandauer Künstler läutet im Bunten Haus, Heerstraße 529, am Sonntag, 26. November, von 13 bis 17 Uhr die Vorweihnachtszeit ein. Mit der Weihnachtsverkaufsausstellung zeigen die Mitglieder Kunst in allen Räumen und Preislagen. Dazu kommt noch ein Geschenkbasar in der Galerie. Der Eintritt ist frei. CS