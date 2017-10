Neues zumBirkenhof

Berlin: Zuversichtskirche Staaken |

Staaken. Das Bezirksamt lädt am Montag, 30. Oktober, zur Infoveranstaltung über die neue Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge im ehemaligen Birkenhof ein. Auf dem Podium sitzt Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD). Auch der Staatssekretär für Integration, Daniel Tietze, hat sich angekündigt. Anwohner erfahren mehr über das neue Heim in ihrer Nachbarschaft und können Fragen stellen. Ort der Veranstaltung ist von 17.30 bis 19.30 Uhr die Zuversichtskirche am Brunsbütteler Damm 312. Der ehemalige Birkenhof an der Spandauer Straße steht seit 2013 leer. Damals hatte der Seniorenheim-Betreiber Vitanas seinen Mietvertrag wegen erheblicher Gebäudemängel gekündigt. Im Herbst sollten dort etwa 250 Flüchtlinge einziehen. uk