Spaziergang am Bullengraben

Staaken.

Der Bundestagsabgeordnete Kai Wegner (CDU) lädt am 17. September zum Sonntagsspaziergang durch den Bullengrabengrünzug ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Magistrats-, Ecke Kerrweg. Am 22. September können Eltern mit dem Politiker auf dem Spielplatz in der Landstadt Gatow ins Gespräch kommen. Los geht es dort um 17 Uhr bei Kaffee und Kuchen. Weitere Termine zur aktuellen Sommertour Wegners durch den Bezirk und seinen Spielplatztreffs stehen unter www.kai-wegner.de