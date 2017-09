Trödeln in der Kita

Staaken.

Die Kita Arche Noah und der Familientreff Staaken laden Groß und Klein am 16. September zum Kindertrödel ein. Von 10 bis 16 Uhr kann nicht mehr Gebrauchtes für kleines Geld den Besitzer wechseln. Egal, ob Kleidung, Schuhe, Bücher, Spielsachen oder Puzzle: Alles kann erworben oder verkauft werden. Für das leibliche Wohl sorgen Getränke und Kuchen. Wer ab 9 Uhr einen Stand aufbauen will, sollte sich den Tisch mitbringen. Getrödelt wird in der Kita Arche Noah, Stieglakeweg 11. Anmeldung für einen Stand:363 41 12 oder E-Mail an post@familientreff-staaken.de