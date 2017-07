Fußballturnier bei den Kickers

Berlin: Sportanlage Staaken-West |

Staaken. Mit einem Fußballturnier eröffnet der neue Berlin-Ligist FSV Spandauer Kickers am Sonnabend, 15. Juli, die Saison 2017/18. Bei der Veranstaltung spielen Oberliga-Aufsteiger SC Staaken, Oberligist CFC Hertha 06, Club Italia – neu in der Landesliga – sowie die Gastgeber um den HWP-Cup. Der Trainer von Club Italia ist ein bekannter Name: Weltmeister Thomas "Icke" Häßler. Das Turnier beginnt um 13 Uhr auf dem Sportplatz Staaken-West, Brunsbütteler Damm 441. Der Eintritt kostet vier, ermäßigt zwei Euro. Er ist für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren frei. tf