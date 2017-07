10 Tage Party, Unterhaltung und Vergnügen: 8. Tegeler Hafenfest vom 14. bis 23. Juli 2017

Tegel. Auch 2017 findet wieder das traditionelle Hafenfest an der Greenwichpromenade statt. Gefeiert wird erstmalig über zehn Tage vom 14. bis 23. Juli.

Action und Live-Musik auf den Bühnen

TOGGO Tour kommt

Kinderzirkus und Maskottchen

Entlang der Greenwichpromenade zwischen Sechserbrücke und Borsigdamm präsentieren sich auf 5 Bühnen Künstler und Bands der Spitzenklasse. Auf der Hauptbühne begrüßen wir dieses Jahr wieder den deutschen Schlager mit Bernhard Brink & Band, Frank Zander, Annemarie Eilfeld, Buddy, Julian David und Olaf & Hans. Auch die Bands "Atemlos", "Das Wunder", "Roof Garden", "Queen 2 Magic Tribute", "Flashback" und viele andere mehr sorgen für beste Unterhaltung. Antje Klann präsentiert wiederum „Die Chance on Tour“.Auf der Bühne am Kanonenplatz sind dieses Jahr bekannte Bands wie Sherman Noir & The Highway Surfers, Anne Bonny und die Rockpiraten, Graceland, aber auch die Band „Shri“ aus den USA sowie diverse County-Bands zu Gast.2017 ist wiederum auf dem 8. Tegeler Hafenfest der Tyskie Sommergarten mit polnischer Folklore, Informationsständen, polnischen Spezialitäten und Kunsthandwerk präsent. Auf der Bühne präsentieren sich Künstler und Bands mit Tänzen, Folklore und Rockmusik aus Polen.Inmitten der Greenwichpromenade auf der großen Festwiese erwartet Sie ein Restaurant zum Verweilen mit Blick auf den Tegeler See und 800 Sitzplätzen. Dort erfreut Sie Frank Pianopur mit seiner Musik auf dem Elektro-Piano.Am 22. Juli und 23. Juli können Sie ein weiteres Highlight erleben: Die TOGGO Tour 2017 von Super RTL präsentiert sich erneut auf dem Tegeler Hafenfest mit einer fantastischen Bühnenshow (Boyband Feuerherz/Sängerin Jamie Lee) und aufwendigen Modulen aus bekannten Erfolgsserien für unsere Kids. Mit der TOGGO-Tour erhalten die Kids auf dem Hafenfest die Gelegenheit, ihre Lieblingsstars aus dem Fernsehen einmal hautnah zu erleben. Ein Highlight in diesem Jahr sind die Spielangebote rund um die Themen aus dem Hause DreamWorks Animation, wie zum Beispiel das „Dragons“-Bullriding oder das Hangeln durch die „Trolls“-Welt. Außerdem sind die Protagonisten Poppy und Branch sowie der Drache Ohnezahn als Walker vor Ort. Fußballfans kommen bei „Kick it like Poldi“ auf ihre Kosten.An beiden Wochenenden finden jeweils am Freitag und Sonnabend die beliebten Höhenfeuerwerke "Tegel in Flammen" auf dem Tegeler See statt.Das diesjährige Programm für Schulen und Kindergärten bietet kurz vor den Sommerferien erstmals zahlreiche kostenfreie Aktionen an: So gastierten der Kindercircus Vegas und der Hip Hop Charity Jam e.V. mit vielen Angeboten zum Mitmachen und Staunen. Darüber hinaus führt Charity Jam am 22. Juli sein Sommerfest auf der Hauptbühne durch, unter anderem mit Michael Kelly.Auch das ALBA Berlin Basketballteam ist am 22. Juli und 23. Juli mit einem Basketball-Parcours vertreten, um den Kindern den Spaß am Basketballsport zu vermitteln.Für unsere Jüngsten gibt es zahlreiche Angebote wie Kinderschminken, Bastelstraße, Karussells, Riesenrutsche, Trampolin, Aqua-Bälle, Hüpfburg und vieles mehr.Natürlich sind auch zahlreiche Vereine aus Tegel präsent und informieren vor Ort über Ihre Arbeit. Stellvertretend genannt seien hier „I love Tegel“ und das Haema Blutspendezentrum Berlin-Tegel.Präsentiert wird das 7. Tegeler Hafenfest von radio Berlin 88,8.Geöffnet ist am 14. Juli von 12-23 Uhr, am 15. Juli von 10-23 Uhr, vom 16. bis 20. Juli jeweils von 12-20 Uhr, am 21. Juli von 12-23 Uhr, am 22. Juli von 10-23 Uhr und am 23. Juli von 11-20 Uhr. Der Eintritt ist natürlich frei.