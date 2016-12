Berlin: Kirche Allerheiligen |

Wittenau. Gospelsongs und Weihnachtslieder erklingen beim traditionellen Adventskonzert von „Family an Friends“ in der Kirche Allerheiligen, Räuschstraße 18-20, am Sonntag, 11. Dezember, um 17.30 Uhr. Einen Nachschlag gibt es am Montag, 12. Dezember, um 19 Uhr. Karten kosten zehn Euro, zu haben sind die Tickets jeweils eine halbe Stunde vor Beginn an der Abendkasse. bm