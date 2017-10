Groove your book - Ferienworkshop für Jugendliche

Der Soundtrack deines Lesens

Unter diesem Motto können Jugendliche ab 13 Jahren in der zweiten Herbstferienwoche an einem Klang-Performance-Projekt der Humboldt-Bibliothek teilnehmen.Dazu werden weder Instrumente noch Notenkenntnisse benötigt, denn komponiert, gemixt und aufgenommen wird mit verschiedenen Musik-Apps auf den bibliothekseigenen Tablets. Unterstützt werden die Jugendlichen dabei von zwei Profi-Musikern.Ziel ist es, den Soundtrack zu einem selbstgewählten Buch oder Comic zu schreiben und aufzuführen.Die Workshops finden täglich (außer am 31.10.) von 10.00 - 13.00 Uhr statt, die entstandenen Soundcollagen erklingen am 3. November um 19.30 Uhr.Anmeldungen sind noch möglich unter 030/4373 6817 bzw. direkt auf der Hompage der Stadtbibliothek. Ansprechpartner ist Hanno Koloska.