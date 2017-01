Berlin: Evangelische Dorfkirche Tegel |

Tegel. Eine Ausstellung mit Kunstwerken von Hobby-Malern eröffnet am Sonnabend, 21. Januar, um 17 Uhr in der Dorfkirche Alt-Tegel. Musikalisch umrahmen Anna-Tessa Timmer am Violoncello und Vicky-Lou Timmer an Violine und Klavier die Vernissage. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. bm