Borsigwalde.

„Kino in der Tietzia“ heißt es an jedem letzten Freitag im Monat im Familienzentrum in der Tietzstraße 12. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter ab sechs Jahren. Los geht’s jeweils um 16.15 Uhr, der Eintritt ist frei. Wer Getränke und kleine Snacks möchte, sollte den Geldbeutel nicht vergessen. Welcher Streifen gezeigt wird, erfährt man unter432 30 02 oder www.tietzia-berlin.de