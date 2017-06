Klassik und Pop auf der Zither

Berlin: Humboldt-Bibliothek |

Tegel. Der Zitherspieler Steffen Hempel gastiert am Sonnabend, 8. Juli, um 17.30 Uhr in der Humboldt-Bibliothek, Karolinenstraße 19. Der unter anderem mit einem 1. Preis im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ ausgezeichnete Künstler arbeitet als Zithersolist und Diplom-Zitherlehrer. Dabei ist ihm eine zeitgemäße und innovative Förderung junger, musisch interessierter Menschen sehr wichtig. Auch als Ensemble-Mitglied der „Thüringer Zithermusik", dem Kernstück des Deutschen Zithermusikbundes (DZB) e.V., Landesverband Thüringen, engagiert sich Steffen Hempel. Sein Konzert in der Humboldt-Bibliothek steht unter dem Motto „Zeitreise auf der Zither“, und so werden Werke von Alter Musik bis hin zu Rock- und Pop-Musikstücken zu hören sein. Der Eintritt ist frei. CS