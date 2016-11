Klavierkonzert und Gesang

Berlin: Humboldt-Bibliothek |

Tegel. Meisterwerke von Dmitri Schostakowitsch und Alexander Mossolow präsentiert ein Musik-Quartett am Sonnabend, 26. November, um 17.30 Uhr in der Humboldt-Bibliothek, Karolinenstraße 19. Das Gastensemble besteht aus Sopranistin Anna-Christina Gorbatschowa, Altistin Johanne Braun, dem Tenor Günther Giese und Thomas Bächli am Klavier. Durchs Programm mit dem Titel „Das Individuum im Ausweichmanöver“ führt Paul Mertens. Der Eintritt zum Konzert kostet acht, ermäßigt sechs Euro. Karten gibt es an der Abendkasse und unter 437 36 80. bm