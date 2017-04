Putzaktion für Stolpersteine

Berlin: Historischer Ort Krumpuhler Weg |

Tegel. An den bundesweiten Putzaktionen von Stolpersteinen rund um den 8. Mai, den Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs, beteiligt sich auch die SPD Borsigwalde/Tegel-Süd. Sie freut sich über weitere Helfer, die sich am Sonnabend, 6. Mai, um 13 Uhr am Historischen Ort Krumpuhler Weg (Eingang des ehemaligen NS-Zwangsarbeiterlagers in der Siedlung Waldidyll), Billerbecker Weg 123A treffen. Dann werden die 20 in Borsigwalde, Tegel-Süd und Saatwinkel verlegten Stolpersteine geputzt. So wird den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Für Putzmaterial ist gesorgt. CS