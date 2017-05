Runde 2 für neue TalkShow in Reinickendorf

Der Auftakt am Mo., 8. Mai 2017 war gelungen: Michael Kioschis (Design-Fernsehturm), Marcel Mühlenhaupt (Buchautor), Marillian (zauberhafter Künstler) und Jürgen Piechotta (Sonorrari) verweilten diesmal als Interviewgäste bei guter (Bier)laune und freien Köstlichkeiten aus der Küche mit über 20 Live-Gästen bis spät in die Nacht. Die Moderation übernahm Christian Hermann.

Dieses TV-Format ist jedoch wie eine Sendung aus Hamburg anders: „Talk am Kamin“ soll ein regelmäßiges Event sein, das sowohl beim Publikum als auch bei den Talkgästen immer beste und nachhaltige Eindrücke als eine besondere bezirkliche Bühne von vielen hinterlässt, so Elmar F. Michalczyk als verantwortlicher Redakteur. Sodem werden auch bezirkliche "Alltagshelden" vorgestellt. Der nächste Termin für Reinickendorf ist nun der Mo., 12. Juni 2017 (Programmbeginn 20 Uhr | Einlaß ab 19.30 Uhr). Freie Tickets, Bewerbungen & weitere Informationen unter www.talk-am-kamin.de