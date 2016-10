Spannung pur in der Bibliothek

Tegel.

Nächster Höhepunkt der Reihe „Lesezeichen“ der Humboldt-Bibliothek in der Karolinenstraße 19: Seinen neuesten Thriller „Der Traummacher“ stellt Autor Max Bentow am Mittwoch, 12. Oktober, um 19.30 Uhr vor. Im Krimi geht es um die Aufklärung eines brutalen Verbrechens, bei der der Berliner Kommissar Nils Trojan und sein Team an ihre Grenzen stoßen. Die Moderation übernimmt Claudia Johanna Bauer. Der Eintritt kostet sieben, ermäßigt vier Euro. Infos gibt es unter437 36 80 und auf www.stadtbibliothek-reinickendorf.de