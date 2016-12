Tegel.

Zum 28. Mal treten junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 30 Jahren zum Kampf um den Neujahrspokal des TSZ Blau Gold Berlin an – und zwar tanzend. Das Amateurturnier in Standard- und lateinamerikanischen Tänzen steigt am Sonntag, 8. Januar, ab 14 Uhr im Palais am See in der Wilkestraße 1. Zuschauer sind herzlich willkommen. Der Eintritt kostet acht, ermäßigt fünf Euro. Informationen gibt es unter www.tsz-blaugold.de