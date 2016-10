Tauben vergiften im Park: Georg-Kreisler-Programm in Tegel

Tegel. Seine Markenzeichen waren schwarzer Humor und Sprachwitz: Lieder von Georg Kreisler singt Hans Marquardt am 21. Oktober in der Humboldt-Bibliothek.

Hans Marquardt trägt die bekanntesten Lieder des Wiener Komponisten und Kabarettisten in seiner ihm eigenen Art vor. „Geh ma Tauben vergiften im Park“ – nach einem der populärsten Stücke des Dichters – heißt das Programm, das am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr in der Humboldt-Bibliothek, Karolinenstraße 19, zu erleben ist. Der Eintritt ist frei, eine Spende für die Kulturarbeit im Bezirk ist erwünscht. Informationen gibt es unter437 36 80 oder www.stadtbibltiothek-reinickendorf.de