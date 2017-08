Bayerin beim Tegeler Gespräch

Tegel.

Der 54. Tegeler Gespräch der CDU Tegel findet am Mittwoch, 30. August, ab 18 Uhr auf dem Motorschiff "MS Berlin" an der Anlegestelle der Greenwichpromenade statt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Frank Steffel und die ehemalige CSU-Staatsministerin Christine Haderthauer sprechen auf dem Podium. Im Eintrittspreis von 18 Euro sind eine Fahrt über den Tegeler See auf dem Schiff und die Teilnahme am bayerischen Buffet inbegriffen. Anmeldung per Fax unter496 30 53, per Post an CDU Tegel, Nordmeile Oraniendamm 10-6, Aufgang D, 13469 Berlin oder per E-Mail unter info@cdu-tegel.de