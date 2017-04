Tegel.

Endlich wieder draußen sein: Mit dem Frühjahr zieht es kleine und große Reinickendorfer wieder in die Parks und auf die Spielplätze. Dort kann sich über den Winter viel getan und verändert haben. Wo es kaputte Spielgeräte, Schmutzecken oder Gefahrenstellen gibt, will der CDU-Abgeordnete Tim-Christopher Zeelen wissen und lädt zur nächsten Sprechstunde für Kinder ein: am Mittwoch, 10. Mai, von 15 bis 16 Uhr in sein Bürgerbüro in der Brunowstraße 51. Die Anmeldung erfolgt unter43 77 86 48 oder kontakt@tim-zeelen.de