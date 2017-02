Spieletag für die ganze Familie

Tegel.

Einen Familien-Spiele-Tag hat das Medienkompetenzzentrum meredo am Sonnabend, 18. März, im Angebot. Von 10 bis 16 Uhr dreht sich in der Namslaustraße 45/47 alles ums Wetteifern am PC, auf dem Tablet und Smartphone, mit Legosteinen oder ganz herkömmlichen Würfeln, Karten und Figuren. Eingeladen sind Eltern mit ihren Sprösslingen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten: per E-Mail an anmeldung@meredo.de oder unter432 30 56.