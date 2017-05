Eröffnung der Touristinfo

Berlin: Touristinfo Reinickendorf |

Tegel. Wirtschaftsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) eröffnet am Montag, 29. Mai, um 10 Uhr die Touristinfo im Fußgängerbereich der Straße Alt-Tegel. Nach der Winterpause ist die Touristinfo für die neue Saison hergerichtet und steht ab sofort Reinickendorfern wie Gästen aus aller Welt zur Verfügung. Am Pavillon können sich Besucher anhand zahlreich ausgelegter Informationsmaterialien zu Freizeitmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten sowie Unterkünften in Reinickendorf und Umgebung informieren. Der Tourismuspavillon ist montags bis sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet. CS