Flohmarkt für Animes

Berlin: Metronom |

Tegel. Zum ersten Anime-Flohmarkt lädt am Sonnabend, 21. Januar, ab 15 Uhr das Freizeit- und Kulturzentrum Metronom in der Sterkrader Straße 44 ein. Animes und Mangas sind japanische Comics oder Zeichentrickserien, die sich auch hierzulande immer größerer Beliebtheit erfreuen. Im Metronom trifft sich schon seit einiger Zeit eine „Community“. Dort entstand die Idee, den Flohmarkt zu veranstalten. Fans können dort ihre gebrauchten Mangas, DVDs, Figuren, Poster und andere Artikel an Gleichgesinnte verkaufen. Wer seine Sammlung ausbauen möchte, findet sicher das eine oder andere Schnäppchen. Händler können sich noch am Veranstaltungstag zwischen 12 und 13 Uhr anmelden. Allerdings sind nur noch wenige Stände frei, frühes Dasein lohnt sich. Infos gibt es unter 432 20 77. bm