Siebter Tag der Elektromobilität

Tegel.

Wer am 7. Reinickendorfer Tag der Elektromobilität am Donnerstag, 23. November, in den Tegeler Seeterrassen, Wilkestraße 1-5, teilnehmen möchte, meldet sich bis 20. November per E-Mail an. Um 17.30 Uhr geht es los. In Kooperation mit der Berliner Agentur für Elektromobilität (eMO) organisiert die Wirtschaftsförderung des Bezirksamts Reinickendorf diese Veranstaltung. Wegen der begrenzten Die verbindliche Anmeldung erfolgt unter wiberv@reinickendorf.berlin.de