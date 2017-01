Unternehmer im Austausch

Reinickendorf.

„Herausforderungen und Chancen für eine nachhaltige Zukunft“ lautet das Thema der 11. Visitenkartenparty, die am Dienstag, 14. Februar, um 19 Uhr unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) stattfindet. Gastgeber der Kontaktbörse für kleine und mittelständische Unternehmen ist diesmal die Filiale der Berliner Sparkasse in der Scharnweberstraße 14. Zum Thema referiert zunächst Sönke Nissen, im Anschluss folgen Informationen zur Stiftung Berliner Sparkasse von Bianca Richardt. Wichtigstes Anliegen der Visitenkartenparty sind der Austausch und der Aufbau von Netzwerken. Unternehmer sind herzlich willkommen, aufgrund des großen Interesses bitten die Veranstalter um eine verbindliche Anmeldung bis zum 3. Februar per E-Mail an wiberv@reinickendorf.berlin.de