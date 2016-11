Berlin: Bertolt-Brecht-Oberschule |

Wilhelmstadt. Die Bertolt-Brecht-Oberschule lädt am Sonnabend, 26. November, zum Tag der offenen Tür ein. Besucher erhalten Einblick in das vielfältige Ganztagsangebot. Die integrierte Sekundarschule hat eine gymnasiale Oberstufe und bietet neben einem bilingualen Englischzweig ab der 7. Klasse die Fremdsprachen Spanisch und Französisch an. Die Schultüren sind von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Die Bertolt-Brecht-Oberschule ist an der Wilhelmstraße 10 zu finden. uk