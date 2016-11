Tag der offenen Tür bei Carlo Schmid: Neues Kunstprofil wird vorgestellt

Wilhelmstadt. Die Carlo-Schmid-Oberschule, Lutoner Straße 15-19, lädt am Sonnabend, 19. November von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Weitere Informationen unter www.csoonline.de

Neben zahlreichen Führungen werden Einblicke in den Unterricht gewährt und die Möglichkeit geboten, sich bei Schülern, Eltern, Erziehern und Lehrern der Schule zu informieren.Um 10, 11 und 12 Uhr beginnt jeweils eine Führung in der Aula der Schule, in der Schulleiterin Bärbel Pobloth ihre Gäste mit einer kurzen Rede begrüßt, das Musikprofil vorstellt und durch das Schulhaus führt. Auch zwischen den vollen Stunden werden zahlreiche Führungen durchs Haus und verschiedene Stationen geboten, an denen gezielt Fragen gestellt werden können.Die Besucher können sich an diesem Tag über die Aufnahmebedingungen für die Profilklassen Musik, Naturwissenschaft und des neuen Profils Kunst informieren, sich über die Arbeit der anderen Fachbereiche ein Bild machen und sich einen Überblick über das große Wahlpflicht- und Arbeitsgruppen-Angebot in der Mittel- und Oberstufe verschaffen.