Zuschauen oder mittanzen

Staaken.

Wem’s genügt, der kann einfach nur zuschauen; wer mehr will, macht gleich mit: Zu einem besonderen Tanznachmittag für Kinder, Jugendliche und Erwachsene lädt am Sonntag, 27. November, ab 16 Uhr das Kulturzentrum Staaken in der Sandstraße 41 ein. Der Bereich Tanz der Musikschule Spandau veranstaltet kostenlose Workshops und informiert über ihre Kurse in den unterschiedlichsten Tanzstilen, wie Ballett, Modern, Dance, Hip-Hop, Jazz, historischer- und Charaktertanz. Jeder, der sich gern zu Musik bewegt, ist willkommen. Infos über die Musikschulangebote gibt es unter902 79 58 01 und www.musikschule-spandau-berlin.de