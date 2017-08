Sichere Räder dank Codierung

Berlin: Metzer Platz |

Wilhelmstadt. Wer sein Fahrrad codieren lassen will, hat dazu am 23. August wieder die Chance. Die Polizei steht hierfür von 10 bis 12 Uhr auf dem Metzer Platz. Ein Eigentumsnachweis für das Rad sollte, wenn vorhanden, mitgebracht werden. Auch ein Personaldokument wollen die Beamten des Polizeiabschnitts 23 sehen. Das Codieren dient dem Diebstahlschutz. Sollte das Rad gestohlen werden, kann es die Polizei leicht identifizieren, wenn sie das Diebesgut findet. Sämtliche Daten werden in eine Datei aufgenommen. Dazu muss der Eigentümer des Fahrrads seine Einwilligung erklären. uk