Berlin: Arbeitskreis Spandauer Künstler |

Staaken. Die Reihe „offenes Atelier im Advent“ beginnt für den Arbeitskreis Spandauer Künstler schon am Totensonntag, 20. November. Dann ist das Bunte Haus an der Heerstraße 529 von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Neben Kunst in allen Räumen warten auf die Besucher ein Adventsbasar und künstlerische Adventsgestecke. Auch an den ersten drei Adventssonntagen ist das Haus ab 14 Uhr geöffnet. CS