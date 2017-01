"Wer bestimmt mein Leben?" - kostenlose Forumtheater-Aufführung in Spandau-Wilhelmstadt

Am Samstag den 28.01.2017 werden im Stadtteilladen Adamstraße 39 zum zweiten Mal die Ergebnisse der seit Oktober laufenden Theaterwerkstatt #was-ist-forumtheater öffentlich aufgeführt.

Nach der gelungenen und gut besuchten Premiere kurz vor Weihnachten werden erneut unter dem Titelfünf Geschichten präsentiert, die auf den Lebenserfahrungen der Schauspieler gründen.Die szenisch dargestellten Konflikte werden im zweiten Teil der Veranstaltung dem Publikum zur Lösung übertragen:

In diesem Forum werden Zuschauer zu Zuschau-Spielern, indem sie die Situation mit den Schauspielern neu inszenieren, um sie aufzulösen.

Szenen alltäglicher Unterdrückung in Deutschland und anderwo:1. Die Druckmaschine2. Haste was, dann biste was – leiste was, dann kriegste was3. Lebenslänglich geht die Frau zugrunde4. Leila dreht durch5. Susanne bleibt zuhauseKontakt: Veronika und Celso Willusa 030 / 23 40 49 79, veronikawillusa@gmail.com und www.facebook.com/groups/wasistforumtheater