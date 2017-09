Berlin: BVG-Betriebshof Spandau |

Wilhelmstadt. Die ehemaligen Mitarbeiter des BVG-Betriebshofes Spandau, Am Omnibushof 1, treffen sich dort am Freitag, 6. Oktober, ab 15 Uhr zu ihrem tradionellen "Klassentreffen". Überschüsse aus der Veranstaltung werden wieder an das Gemeinschaftshospiz Christophorus in Kladow gespendet. CS